Buz devri!

Sibirya soğuklarının etkisi altına aldığı Türkiye, adeta buz tuttu. Soğuk hava ve karla mücadele eden Erzurum, eksi 35 derece ile Antarktika’yı bile geride bıraktı! Mersin’de 20 yıl sonra ilk kez kar yağdı. Hatay’da ise okulların tatil olmasıyla karın keyfini yine çocuklar çıkardı...
Türkiye, Sibirya'dan gelen dondurucu soğukların etkisi altına girdi. Günlerdir Doğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava ve kar yağışı, İç Anadolu ve Akdeniz'de de kendini gösterdi. Pek çok bölgede eğitim ve öğretime ara verildi. Soğuklardan olumsuz etkilenen vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkamadı. Arabaların yakıtlarının bile buz tuttuğu soğuklarda, sürücüler araçlarının üzerini battaniye örterek korumayı tercih etti. Vatandaşların üşümemesi için klimalı otobüs duraklarının bile yapıldığı Erzurum'dageçtiğimiz gece sıcaklıkeksi 35 dereyi gösterdi! Soğuğuyla her kış adından sıkça söz ettiren kent, eksi 35 dereceyle kutupları bile geçti. Yetkililerin yaptığı açıklamada Antarktika'nın eksi 24 derece ile ülkemizden daha sıcak olduğu belirtildi.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Öte yandan Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da da kar yüzünü gösterdi. Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kentin dört ilçesinde eğitime ara verildi. Bu habere en çok karın keyfini çıkaran çocuklar sevindi. Mersin'de kar 20 yıl sonra yüzünü gösterdi. Mut İlçesi'nde sabah başlayan kar yağışı, herkesi şoke etti. Manzara karşısında mutlu olan vatandaşlar, karın altında selfie çektirmeyi ihmal etmedi. Ufuk Ünlü isimli vatandaş "15 yıldır ilk defa kar yağdığını gördüm. Tam Karadeniz havası oldu." dedi.
KARIN ALTINDA KAPLICA KEYFİ YAPTILAR Günün en ilginç görüntüsü ise Rize İkizdere'den geldi. Görenlerin İzlandasandığı ilçeninIlıca Köyü'ndevatandaşlar eksi15 derece kaplıcakeyfi yaptı. 72 derecelik termal suyunda konaklayan tatilciler, soğuk havaya aldırış etmedi. Dünyanın en büyük beşinci termal suyu kabul edilen ve 260 metre derinlikten çıkankaynağın romatizmalhastalıklarbaşta olmaküzere, kronik belağrısı, eklem hastalıklarınaiyigeldiği belirtildi.
Mersin'de 20 yıl sonra yağan kar herkesi şaşırttı. Sabah saatlerinde yağan kar, etkisini arttırarak devam etti.
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