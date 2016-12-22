Boğazda gemi paniği

İstanbul Boğazı'nda dün facianın eşiğinden dönüldü. Ukrayna Odessa Limanı'ndan hareket ederek Mısır'a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Panama bayraklı, 189 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. Can, mal ve çevre emniyetini teminen ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir" denildi.
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