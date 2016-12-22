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Boğazda paniği

Boğazda gemi paniği
'nda dün facianın eşiğinden dönüldü. Ukrayna Odessa Limanı'ndan hareket ederek Mısır'a giden Panama bandıralı kuru yük si karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Panama bayraklı, 189 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. Can, mal ve çevre emniyetini teminen ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir" denildi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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