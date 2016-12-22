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Bir mektupla hayatı değişti

, kilolarına savaş açtı. Durumunu bir mektupla Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a anlattı. Tüp mide ameliyatı olan genç kadın, 70 kilo olmak istediğini açıkladı

Bir mektupla hayatı değişti
Amasya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Tülay Önder (38), hayatı boyunca obezite ile mücadele etti. Gün geçtikçe kilosu artan ve 190 kiloya kadar çıkan Önder, 13 yaşındaki oğlunu dahi okula götüremez hale geldi. Son çare olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a mektup yazdı. Önder'in durumuna kayıtsız kalmayan Akdağ da harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğüne hastanın tedavisine hemen başlanması için talimat verdi. İstanbul'a getirilen Önder, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede tüp mide ameliyatı geçirdi. Kiloları nedeniyle hiç topuklu ayakkabı giyemediğini belirten Önder, sözlerine şöyle devam etti: "Hiç topuklu ayakkabı giyemedim. Bacak bacak üstüne atıp oturamadım. Üzerime olacak bir kıyafet bulamıyorum. Bunlardan çok sıkıldım. Devletimiz sayesinde ameliyat oldum. Hedefim, 70 kilo olmak.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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