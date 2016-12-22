Bir mektupla hayatı değişti

Amasya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Tülay Önder(38), hayatı boyunca obeziteile mücadele etti. Gün geçtikçe kilosu artan ve 190 kiloya kadar çıkan Önder, 13 yaşındaki oğlunu dahi okula götüremez hale geldi. Son çare olarakSağlık Bakanı Recep Akdağ'amektup yazdı. Önder'indurumuna kayıtsız kalmayanAkdağ da harekete geçti.Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne hastanın tedavisine hemen başlanması için talimat verdi. İstanbul'a getirilen Önder, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede tüp mide ameliyatı geçirdi. Kilolarınedeniyle hiç topuklu ayakkabıgiyemediğini belirtenÖnder, sözlerine şöyle devam etti: "Hiç topuklu ayakkabı giyemedim. Bacak bacak üstüne atıp oturamadım. Üzerime olacak bir kıyafet bulamıyorum. Bunlardan çok sıkıldım. Devletimiz sayesinde ameliyat oldum. Hedefim, 70 kilo olmak.
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