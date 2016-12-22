Asla teslim alamazlardı

'ŞEHİT OLURUZ AMA VERMEYİZ'
Otelin sahibi olan Serkan Yazıcı ise o geceyle ilgili komisyona önemli bilgiler verdi. Yazıcı, şunları söyledi: "Babamın vefat etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beni belirli aralıklarla arayıp sorardı. Son yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımız'a çok yorgun gözüktüğünü ve tatil yapmasını teklif ettim. 11 Temmuz'da geldiler. Ancak bunu kimse bilmiyordu. Cumhurbaşkanımız otelden çok fazla ayrılmadı. Sürekli çalıştı. Sadece 14 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı konutunun yer aldığı Okluk Koyu'na giderek incelemelerde bulundu. 15 Temmuz günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a Marmaris'i gezdirme teklifinde bulundum. Ancak Sözcü gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın burada kaldığı haberinin çıktığını öğrendik. Tekrar otele döndük. Bu sırada kalkışma haberini aldım. Bana elimde ne kadar araç varsa hazırlamam yönünde bir telefon geldi. Arabaları, helikopteri ve iki tekneyi hazırladım. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın kaldığı villaya gittim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana, 'Serkan tekneyle nereye gidilebilir' diye sordu: 'Dalaman'a gidilebilir' dedim. 'Ne kadar sürer' dedi. 45 dakika süreceğini yalnız Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarından geçeceğimizi söyledim. 'Başka nereye gidebiliriz' dedi. 'Adalar var' dedim. Kendisi de bana 'Adalarda benim ne işim var Serkan. Ben İstanbul'a nasıl gideceğimi düşünüyorum' dedi. O vakit helikopterle gidilme kararı alındı. Bu arada iki polisin 'Biz şehit olacağız, Cumhurbaşkanı'nı vermeyeceğiz' dediklerini duydum. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı ölürdü ama hiçbir yere gitmezdi. Bunu net olarak şahit olduğum için söylüyorum."
* Cumhurbaşkanı'nın otelden ayrıldıktan sonra kaldığı oda FETÖ'cü hainlerce kurşunlanmıştı. Komisyon dün o hain girişimin izleriyle karşılaştı.
* Erdoğan ile Albayrak, 15 Temmuz gecesi gazetecilere açıklama yapmıştı.
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reisler hiç memleketini terk edermi etmez ama hainler terk eder ve ettilerde
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