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lerimiz ’ta

’ta çıkan çatışma ve intihar saldırılarında 14 imiz oldu. 138 ’lı terörist öldürüldü

Askerlerimiz El Bab’ta
Türk Silahlı Kuvvetleri, kapsamında terör örgütü 'ın Rakka'dan sonra en önemli noktalarından biri olan El Bab'a girdi. 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap araç, 2 adet DOÇKA monteli pikap araç, 3 adet Ağır Makinalı Tüfek monteli Pikap aracı ateş altına alınarak imha edildi. Hava uyla da 67 hedef vuruldu. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 200'ün üzerinde DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilirken, çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği ve büyük bir panik yaşandığı da telsiz konuşmalarından öğrenildi. Dün sabah saatlerinde çıkan çatışmada 4 askerimiz, öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla haince yapılan intihar saldırıları sonucunda ise 10 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Sabahki saldırılarda 15, öğleden sonraki patlamalarda ise 18 yaralanırken, yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edildi.


* Türk Silahlı Kuvvetleri, tam 2 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın elinde olan kentte güvenliği sağladı.


* DEAŞ'lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta Astsubay Önder Pınar, uzman çavuşlar Oktay Durak ve Akın Acar şehit düştü.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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