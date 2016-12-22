Askerlerimiz El Bab’ta

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan sonra en önemli noktalarından biri olan El Bab'a girdi. 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap araç, 2 adet DOÇKA monteli pikap araç, 3 adet Ağır Makinalı Tüfek monteli Pikap aracı ateş altına alınarak imha edildi. Hava operasyonuyla da 67 hedefvuruldu. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 200'ün üzerindeDEAŞ teröristi etkisiz hale getirilirken, çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği ve büyükbir panik yaşandığı da telsiz konuşmalarından öğrenildi. Dün sabah saatlerinde çıkan çatışmada 4 askerimiz, öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla haince yapılan intihar saldırıları sonucunda ise 10kahraman Mehmetçik şehit oldu. Sabahki saldırılarda 15, öğleden sonraki patlamalarda ise 18 asker yaralanırken, yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edildi.
* Türk Silahlı Kuvvetleri, tam 2 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın elinde olan kentte güvenliği sağladı.
* DEAŞ'lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta Astsubay Önder Pınar, uzman çavuşlar Oktay Durak ve Akın Acar şehit düştü.
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