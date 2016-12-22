15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da 6 Aralık günü 32 yaşındaki Yadigar Toprak C. evde kimsenin olmadığı sırada çok sayıda ilaç içti. İntihara teşebbüs eti. Eşi Ercan C.'i arayıp "Kızımıza iyi bak" diyerek telefonu kapattı. Daha sonra sürünerek evden çıkan kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Yadigar, 15 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Kadının ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan Yadigar Toprak'ın ilk eşinden 2, ikinci eşinden ise 1 olmak üzere 3 kız çocuğu olduğu belirtildi.