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girişimi böyle engellendi

Belediyesi'ne atanan Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na girişimi özel harekat ekipleri tarafından engellendi.

Suikast girişimi böyle engellendi

Belediyesi'ne atanan Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na gerçekleştirilmek istendi.

Terör örgütü 'nın iki kişilik suikast timi, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na 17 Aralık'ta suikast girişiminde bulunmak üzere bölgeye geldi.

Bostan Besta kod adlı terörist Şehmus Uğur ile beraberindeki bir başka teröristin hedefi aynı zamanda Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer idi. Dinçer ile beraberindeki özel harekât ekibi, gelen istihbarat üzerine suikastın gerçekleştirileceği Şırnak Valiliği'nde teröristlerden önce önlem aldı.

Teröristler fark edildiklerini anlayınca ateş açtı. Polis memuru M.Y., Dinçer'e siper oldu. Hainlerin silahından çıkan kurşun M.Y.'yi hafif yaraladı.

BOMBA DÜZENEĞİ ATIP KAÇTI
Saldırıyı gerçekleştiren diğer terörist ise yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Kaçarken de saldırıda kullanacağı değerlendirilen bomba düzeneği düştü. O teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 10:27
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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veysiosal veysiosal

özel-hareketçiler-sizleri-cok-seviyurum-allah-sizi-kurusun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 18:13
veysiosal veysiosal

sayın-turan-bedirhanogluna-geçmiş-olsun-rabbim-sizi-kurusun-allaha-ammenet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 18:10
ihsan ihsan

suikast ihbarı alınıp tedbir alınıyorda bu teröristler nasıl elden kaçırılıyor bir pislik yokmu bu işte

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 14:34
vatandas vatandas

nereye kaçıyor ki hep kaçıyorlar çok ilginç. bunları besleyeceğinize ya zindana atın yada taş taşıtın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 13:48
UzakSes UzakSes

Türkiye Devleti bu canileri Hapishanelerde besleyecegine, Türkiye-Guantanamo`su kursun ve bu canileri zincire vursun - yiyeceklerini de Köpek-taslarindan yemek zorunda birakilmalilardir! Cünkü magarada yasayan bu Vahsiler bunu hak ediyorlar!

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 21.12.2016 10:40
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