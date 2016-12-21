Suikast girişimi böyle engellendi

Şırnak Belediyesi'ne atanan kayyum Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na suikast gerçekleştirilmek istendi.

Terör örgütü PKK'nın iki kişilik suikast timi, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na 17 Aralık'ta suikast girişiminde bulunmak üzere bölgeye geldi.

Bostan Besta kod adlı terörist Şehmus Uğur ile beraberindeki bir başka teröristin hedefi aynı zamanda Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer idi. Dinçer ile beraberindeki özel harekât ekibi, gelen istihbarat üzerine suikastın gerçekleştirileceği Şırnak Valiliği'nde teröristlerden önce önlem aldı.

Teröristler fark edildiklerini anlayınca ateş açtı. Polis memuru M.Y., Dinçer'e siper oldu. Hainlerin silahından çıkan kurşun M.Y.'yi hafif yaraladı.

BOMBA DÜZENEĞİ ATIP KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren diğer terörist ise yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Kaçarken de saldırıda kullanacağı değerlendirilen bomba düzeneği düştü. O teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.