Haşhaşiler uyandırıldı

EMNİYET ALARMDA
Emniyet birimleri, Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyı, kripto isimlerin harekete geçtiğinin açık sinyali olarak değerlendirdi. Emniyet ve istihbarat birimleri suikast olayından sonra, hassas bölgeler ve devlet büyüklerinin korunması ile ilgili acil kodlu yeni güvenlik aşamasına geçti. Koruma görevi yapan polis ve askerler hakkında aylık düzenli güvenlik soruşturması raporu düzenlenecek, şüpheli görülenlerin görev yeri hemen değiştirilecek ve hakkındaki inceleme derinleştirilecek. Terörist Gülen geçtiğimiz ayın sonunda müritlerine verdiği bir vaazda intihar fetvasında bulunarak, mücadeleleri için kendi söylemiyle "fedaileri"nin bedenlerini ortadan kaldırmalarını emretti.
TALİMATI BÖYLE VERDİ
"Hizmet" olarak tanımladığı hareketlerine zarar gelmesi halinde müritlerinin kendilerini yok edebileceğini söyleyen teröristbaşı Gülen, intihar saldırılarının düşünülmesini ve bu saldırıları gerçekleştirecek teröristlerin cennetle ödüllendirileceğini vaat etmekten de geri kalmadı. "Hizmet için her şeye katlanmaya razıyız Allah'ın inayet ve keremiyle... İntihar etmenin ne büyük günah olduğunu ben Allah'ımdan Peygamber'imden öğrenmişim. Ama muhal farz eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmete karşı ve sizin korunmanıza karşı yapılır. Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz. Arkadaşlarımız, eğer buna kadar biz istişare ediyorsak, bu meseleyi de istişare etmelidirler. Ahengi bozmamak için kabul edilmez bu tavırları, Allah için kabul etsinler" diyerek, uyuyan hücrelere eylem talimatı verdi.
KORUMALARIN GÜVENLİK SORUŞTURMALARI GÜNCELLENECEK
Hükümet, terör eyleminin koruma kılığındaki çevik kuvvet polisi kripto bir FETÖ'cü tarafından Haşhaşi yöntemiyle gerçekleştirilmesi üzerine koruma ve güvenlikçiler için de tedbirleri artırma kararı aldı. Bu kapsamda, hassas bölgeler, devlet büyüklerinin korunması, davetler, resmi ve özel toplantılar, kamu binaları, lojman ve kurumların koruma ve güvenliğini sağlamakla yükümlü tüm personelin güvenlik soruşturmalarının güncellenmesi talimatı verildi. Aylık düzenli raporlar tutularak değerlendirme yapılacak. Kişilerin borcu olup olmadığına, rutin dışı telefon görüşmeleri yapıp yapmadıklarına, sosyal ilişkileri dışında nerelere gittiğine bakılacak, farklı bir durumla karşılaşıldığında gereği yerine getirilecek.
SABAH
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Osturuklu Yahudi ermeni çocuğu fetoş batıdaki toplu halde intihar eden tarikatlar gibi parelelci hainler sizlerde topluca intihar edin insanlık alemi rahatlasın şerefsiz fetoş bk fetvalarından birini ver imanlarını sana satmış çapulcular topluca intihar edin küreyi arz dan temizleniiiin.
türkiye rusya ile beraber abd ye nota versin gülenin teslimi için
Bence Erbakan Hocayı koruyan Sakarya Grubu gibi milli görüş kökenli korumalar tutmalı Cumhurbaşkanımız ancak bunlara güvenebilir.
Bu herif iyice sapiklasti. dini bile kendi sapikligi icin degstirmeye kalkiyor geri zekali takipcileri de her soyledigini yapiyor. Adamlar robotlasmis artik. tabii arkasindaki ust akil bu yamyamlari iyi kullaniyor.
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