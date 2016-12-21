Elçiye veda

Büyükelçi Karlov FETÖ’nün desteklediği suikastçı tarafından hunharca katledildi. Rusya incelemeler için 18 kişilik özel bir ekip gönderdi. Karlov törenle Moskova’ya uğurlanırken eşi gözyaşı döktü. Rusya’nın ortak görüşü ise “Fail ABD ve NATO” oldu
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da, dün akşam saatlerinde düzenlenen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin açılışında uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybetti. Rusya tam manasıyla büyük bir şok yaşadı. Büyükelçi'nin ölümü sonrası hem Ankara'daki Büyükelçilik binası hem Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binası önüne Karlov'un fotoğraflarıyla bir anma köşesi yapıldı. Binlerce insan Karlov için çiçekler bıraktı.
TÜM ELÇİLER TÖRENE KATILDI
Öte yandan Rusya hiç vakit kaybetmeden suikasta ilişkin süreci Türk yetkililerle birlikte yürütmek üzere, yaklaşık 18 kişiden oluşan bir heyeti Ankara'ya gönderdi. Bir savcı, iki güvenlik ataşesi, adli tıp yetkilileri ve psikologlardan oluşan 18 kişilik ekip önce Karlov'un otopsisine katılırken olay yeri incelemelerde de bulundu. İncelemeler sonrasında Karlov'un naaşı, Rusya'ya nakledilmek üzere cenaze aracıyla Esenboğa Havalimanı'na gönderildi ve burada düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlandı. Törende elçinin eşiMaria Karlova tabuta sarılıp gözyaşı dökerkenAnkara'daki tüm elçileri de hazır bulundu. Bu arada suikast ile ilgili Rus makamların ortak yorumu ise bu kanlı eylemin arkasında Batı ülkelerinin olduğu şeklindeydi. Rus medyasına açıklama yapan Rus vekiller saldırının arkasında ABD ve NATO olduğunu söyledi.
ORASI ARTIK KARLOV SOKAĞI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Rusya-İran üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Çavuşoğlu ve Lavrov, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına oluşturulan köşeye çiçek bıraktı. Mevlüt Çavuşoğlu,Lavrov'a taziyelerini bildirdikten sonraAnkara'daki büyükelçilik sokağının adıKarlov olacağını duyurdu. Bu arada üçlügörüşmede Suriye'de siyasi çözüm için ortakmetin üzerinde anlaşıldı.
Karlov'un Ankara'da beslediği kedisi de Moskova'ya götürüldü. Anne Karlova ayakta durmakta zorlandı.
Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarifi buluşmasında Suriye için siyasi çözüm konusunda anlaşmaya varıldı.
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allah ailesine yakınlarına sabırlar versin..ABD nin ikiyüzlülüğüde kanıtlansın ve gereken yapılsın artık..ne incirlik üssü ne nato.. defolup gitsinler ülkemizden..
bre hain! insan ülkesinde olan misafiri korur. elçiler ülkemizde misafirdir. ONLARI SEVMESEK BİLE BU BİZİM İSLAMİ AHLAKIMIZDAN GELİR. rus halkının başı sağolsun.
Bunu yapan İnsan değil, şerefsiz pislik mahlukatlar Biz Türk Milleti olarak çok üzüldük, Ailesine başsağlığı diliyorum, yazık ulan yazık, bunu yapan şerefsizler sevinmesinler, onlar şunu iyi bilsinler ki Rusya ile Türkiye dahada güçlü Dostluklara gidecektir.
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