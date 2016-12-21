AVM’lere sivil polis kontrolü

Terör nedeniyle güvenliği en üst seviyeye çıkaran alışveriş merkezlerinde yeni bir uygulama daha başladı. AVM'lere müşteri gibi giden sivil polisler, güvenlik açıklarını tespit edip AVM yönetimlerine rapor sunuyor.

Son dönemlerde yaşanan terör saldırıları sonrası alışveriş merkezleri (AVM) de güvenlik önlemlerini arttırdı. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü ile de işbirlikleri yapıldığını anlatan İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk, "Bir yıl önce AVM'lerde güvenlik önlemleri azaltılsın tartışmaları vardı. Ancak artık bu alana yapılan yatırımlar da arttı. AVM'lerde güvenlik özel şirketler tarafından sağlanıyor. Ancak sivil polisler de müşteri gibi girip güvenlik zafiyetlerini tespit ediyor. Bunları AVM'lere rapor olarak sunuyor. Biz de bu raporlar doğrultusunda çalışma yapıyoruz" dedi.