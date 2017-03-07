Promosyon farkı

11.5 milyon emekli, promosyonda muradına erdi. Bazı bankaların emeklilerin maaşlarını kendi şubelerine taşıması için verdiği promosyon; kurala bağlandı, yararlanma şartları kolaylaştırıldı, tutarıyükseltildi, 16 bankaya yayıldı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar, emeklilere, 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450lira promosyon ödeyecek. Bunun için de emeklinin sadece kimlik kartı ile başvurup '3 yıl maaşımı sizden alacağım' demesi yeterli olacak. Bankalar, başvurusunu yapan emeklilere, TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödeme yapmaya başlarken; daha önceden promosyon almış olan emekliler için yeni bir hak daha doğdu. SGK, bankalarla yaptığı yeni protokole 'fark ödemesi' maddesi koydu.
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Buna göre; emekliye daha önce yapılan ödeme, şimdi belirlenen taban tutarların altında ise banka aradaki farkı ödeyecek. Örneğin; daha önce 3 yıllık dönem için 300 lira promosyon alan ancak şu an maaşına göre 450 lira ödeme alması gereken emekliye, banka 150 lira daha verecek. Protokolle, emekliye bir imkan daha sağlandı. Daha önceden promosyon almış olan emekli, bunun kalan zamana tekabül eden tutarını iade ederek bankasınıdeğiştirebilecek. Böylece emekli kim daha yüksek ödeme teklif ediyorsa, o bankaya geçebilecek. Örneğin; 3 yıllık dönem için A bankasından 300 lira promosyon alınmış, üzerinden 2 yıl geçmiş ise emekli kalan 1 yıla tekabül eden 100 lirayı iade ederek Abankasından ayrılabilecek. B bankası daha yüksek ödeme teklif ediyorsa B bankasına geçip oradan ödeme alabilecek. Yani daha önceden promosyon almış emekli, isterse aynı bankadanfark ödemesi alacak istersede kalan sürenin ödemesiniiade edip başka bankayageçebilecek.
1.5 MİLYONEMEKLİ ALDI SGK Başkanı Mehmet SelimBağlı, emeklilere promosyonödemesinde 3 yıl taahhüt dışında birşart olmadığını vurgulayarak, "Şu anakadar 14 banka ve PTT, protokoldeşartların kaldırılması talebimize olumlucevap verdiler. 8 bankamız 2.5 milyonayakın bir emeklimizden taahhüt aldı.Şu ana kadar 5 bankamız da yaklaşık1.5 milyon emeklimize promosyonunuödemiş durumdalar" dedi. Dul veyetimler için de hak olduğunu belirtenMehmet Selim Bağlı, "Emekli maaşıalan herkes promosyon kapsamınagiriyor" diye konuştu.
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