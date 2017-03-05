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müjdesi

İzin müjdesi
Yargıtay'ın aldığı yıllık lerle ilgili karar işçilere umut oldu. İşçinin yıllık izin kıdemini sıfırlaması halinde, yeniden çalışmaya başladığında, tasfiye edilmeyen süreler yıllık izin kıdeminde dikkate alınmaktayken, tasfiye edilen süreler dikkate alınmamaktaydı. Ancak 'ın kararına göre, işçinin daha önce aynı işverenin değişik işyerlerinde geçen hizmetleri, yıllık izinler hesaplanırken 'paraları alınmış olsa bile' dikkate alınacak ve izin süresine eklenecek.
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