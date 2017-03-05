İzin müjdesi

Yargıtay'ın aldığı yıllık izinlerle ilgili karar işçilere umut oldu. İşçinin yıllık izinkıdemini sıfırlaması halinde, yeniden çalışmaya başladığında, tasfiye edilmeyen süreler yıllık izin kıdeminde dikkate alınmaktayken, tasfiye edilen süreler dikkate alınmamaktaydı. Ancak Yargıtay'ın kararına göre, işçinin daha önce aynı işverenin değişik işyerlerinde geçen hizmetleri, yıllık izinler hesaplanırken 'paraları alınmış olsa bile' dikkate alınacak ve izin süresine eklenecek.
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