Hayvancılığa büyük teşvik paketi geldi

Hükümet, hayvancılık sektörünü destekleyecek büyük bir yatırım programını devreye aldı. Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki 35 ilde yeni ahır ve ağıl yapımına, mevcut ağıl ve ahırların tadilatına yüzde 50 hibe desteği ile küçükbaş hayvancılık işletmelerine damızlık koç ve teke alımına yüzde 80 hibe desteği verilecek. Bu kapsamda ahır ve ağıl yapımı için yıl içerisinde 200 milyon liralık hibe üreticilere dağıtılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017'de mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin inşaat desteklenmesine ve damızlık erkek mevcudunun desteklenmesine ilişkin programı başlattı. Hayvancılık işletmelerinin satın aldıkları yüksek verimli erkek boğa, koç ve tekeye de yüzde 80 hibe desteği verilecek. Yetiştiriciler damızlık boğaları TİGEM işletmelerinden veya bakanlığa kayıtlı hastalıktan ari işletmelerden temin edebilecek. İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu, DAP, GAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki illerde uygulanacak. Damızlık boğa alımı yatırım konusu ise DAP, GAP ile DOKAP'taki illeri kapsayacak.
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