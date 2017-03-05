Bu yıl moda ikinci el

Yeni ÖTV oranlarının yanı sıra döviz kurlarındaki hareketlilik yüzünden otomobil fiyatları artarken, tüketiciler 2.el otomobillere yönelmeye başladı. 2.el pazarı, 2016 yılının son döneminde ivme kazanırken, ilgi 2017 yılının ilk ayında da devam etti. 2016 yılını 4 milyon 72 bin adetlik otomobil satış ile kapatan 2.el pazarı bu yıl rekor bekliyor. Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, 2017 yılında 2.el otomobil pazarında yüzde 15'e yakın büyüme beklediklerini belirterek "Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış 2016 sonunda yansıtılmadı. Ancak, 2017'de bariz görülecek. Bu da 2. el pazarını arttıracak" dedi.
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