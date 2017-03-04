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’dan kadınlara destek

Vodafone’dan kadınlara destek
Vodafone; hem çalışan hem de gelişmekte olan pazarlarda yaşayan kadınların güçlendirilmesine destek amacıyla hayata geçirdiği 'Vodafone ReConnect' ve 'Vodafone Connect' adlı 2 ayrı programın duyurusunu yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; 'un kadınlara destek amacıyla hayata geçirdiği 'Vodafone ReConnect' programı, ağırlıklı olarak ailevi nedenlerle uzun yıllar iş hayatından uzak kalan ve tekrar çalışmak isteyen kadınlar için geliştirilirken, program ile 3 yıl içinde 26 ülkede bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Vodafone Grubu CEO'su Vittorio Colao, "Tüm dünyada kadınlar için en iyi işverenlerden biri olmak istiyoruz. ReConnect programımız, kadınlar için gerçek anlamda fark yaratacak" dedi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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