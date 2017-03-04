Vodafone’dan kadınlara destek

Vodafone; hem çalışan hem de gelişmekte olan pazarlarda yaşayan kadınların güçlendirilmesine destek amacıyla hayata geçirdiği 'Vodafone ReConnect' ve 'Vodafone Connect' adlı 2 ayrı programın duyurusunu yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vodafone'un kadınlara destek amacıyla hayata geçirdiği 'Vodafone ReConnect' programı, ağırlıklı olarak ailevi nedenlerle uzun yıllar iş hayatından uzak kalan ve tekrar çalışmak isteyen kadınlar için geliştirilirken, program ile 3 yıliçinde 26 ülkede bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Vodafone Grubu CEO'suVittorio Colao, "Tüm dünyada kadınlar için en iyi işverenlerden biri olmak istiyoruz. ReConnect programımız, kadınlar için gerçek anlamda fark yaratacak" dedi.
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