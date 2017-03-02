Prim borçları yapılandırıldı

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği rakamlar, geçen yıl Ağustos'ta çıkarılan kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılmasına gösterilen ilgiyi ortaya koydu. Bakan Müezzinoğlu, 6 ayda 1 milyon 613 bin 9 kişi prim borçlarını yapılandırmak için başvurduğunu kaydetti. Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası borçlarını yapılandıran kişi sayısını da 152 bin 429 olarak açıkladı.