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Prim borçları yapılandırıldı

Prim borçları yapılandırıldı
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği rakamlar, geçen yıl Ağustos'ta çıkarılan kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılmasına gösterilen ilgiyi ortaya koydu. Bakan Müezzinoğlu, 6 ayda 1 milyon 613 bin 9 kişi prim borçlarını yapılandırmak için başvurduğunu kaydetti. Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası borçlarını yapılandıran kişi sayısını da 152 bin 429 olarak açıkladı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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