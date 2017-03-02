Elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyat tarifesiyle ilgili, "Biz bununla ilgili kararı alırken maliyet bazlı hesaplama yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hesaplarda zamla ilgili bir öngörümüz yok. Elektrik fiyatlarıyla ilgili zammı gerektirecek veri yok. Tahminlerimize göre; zamma yönelik herhangi bir anormal veri olmayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.