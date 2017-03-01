Türkiye'nin "yerli enerji" stratejisi çerçevesinde, yaklaşık 8 bi̇n megavat elektri̇k üreti̇m kapasi̇tesi̇ne sahip olacağı öngörülen yeni kömür sahalarının 30 yıllığına özel sektöre devredilerek ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı projeksiyonlarından yapılan derlemeye göre, enerjide yerli kaynakların kullanımının artırılması anlayışıyla, farklı bölgelerdeki yeni kömür sahaları değerlendirilecek.

720 megavatlık elektrik üretim santrali kurulacak Çayırhan B sahası ve termik santralinin 30 yıl süreyle özel sektöre devredilmesi ihalesiyle başlayan bu süreç, Eskişehir Alpu'da 4 bin megavatlık, Afyon Dinar'da bin 400 megavatlık, Tekirdağ'da bin megavatlık ve Kırklareli'nde 800 megavatlık yeni sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek.

Böylece, orta vadede yerli kömürde yaklaşık 8 bin megavatlık yeni elektrik üretim kapasitesi, bu sahalarda kurulacak santrallerle devreye alınmış olacak.





BİN MEGAVATLA 30 YILDA 6 MİLYAR DOLAR

Arz güvenliği sağlayan yerli kömürle daha düşük maliyetlerle elektrik üretimi yapılırken, aynı zamanda Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına da katkıda bulunuluyor.

Yapılan hesaplamalara göre, bin megavatlık elektrik santralinin işletilebilmesi için 2,7 milyon ton kömür gerekiyor. Bu santral ithal kömürle kurulduğunda, ithal kömüre yılda 200 milyon dolar ödeniyor. Söz konusu santral yerli kömüre dayalı olarak işletilirse, bu rakam yurt içinde kalıyor. Böylece bin megavatlık bir santral, 30 yıllık ömrü boyunca 6 milyar doların Türkiye'de kalmasını sağlıyor.

EN FAZLA İSTİHDAM YARATAN ENERJİ YATIRIMI

Yerli kömürde bin megavatlık bir santral ve onu besleyen yer altı maden ocağında toplamda bin 800 kişi doğrudan istihdam edilebiliyor.

Tedarikçiler, hizmet verenler, yaratılan ticaret ve finans işleriyle beraber düşünüldüğünde toplamda 4 bin 850 kişiye dolaylı olarak iş olanağı sağlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının temel projeksiyonlarında ön plana çıkan yerli kömür, "en fazla istihdam yaratan enerji yatırımı" olarak dikkati çekiyor.

KÖMÜRDE MEVCUT DURUM

Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 31 Ocak 2017 itibarıyla 78 bin 529 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu kapasitenin 9 bin 870 megavatı yerli kömür santrallerinden oluşuyor.

Bakan Albayrak, elektrik üretiminde geçen yıl yerli kaynaklarla rekor kırıldığını, yerli kömürden elektrik üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 23 arttığını açıklamıştı.