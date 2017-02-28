300 bin iş kapısı açıldı

Hükümetin 2 milyonistihdam sözüyle başlattığı istihdamseferberliğine özel istihdam bürolarıda katıldı. Sayısı 500'ü geçenözel istihdam büroları, istihdamseferberliğinde kilit rol oynayanİŞKUR gibi iş ve işçi bulmaya aracılıkederken, mesleki eğitim kurslarıda düzenleyecek. Bu bürolar, işhacmi artan işletmelerde kiralık işçi,mevsimlik tarım işleri, temizlik, hasta,yaşlı çocuk bakımı hizmetlerinde geçiciiş ilişkisi oluşturarak yaklaşık 300 binkişiye iş kapısı açacak.
İSTİHDAMA BÜRO KATKISI Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Mehmet Müezzinoğlu, özelistihdam bürolarının son 12 yılda305 bin kişiyi işe yerleştirdiğinianımsattı. Geçici iş ilişkisiuygulamasıyla işverenler açısından,talep dalgalanmalarına uygun tepkilerverilebilmesi, hastalık, doğum, askerlikgibi nedenlerle boşalan pozisyonlarınhızla doldurulmasının sağlanacağınıifade eden Müezzinoğlu, geçici işilişkisinin sunacağı katkıları üç başlıktaözetledi: "İşçilerin iş-yaşam dengesinisağlayacak, işgücü piyasasınaentegrasyonu kolaylaştıracak. Kalıcıistihdam olanaklarını artıracak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.