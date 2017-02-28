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300 bin iş kapısı açıldı

300 bin iş kapısı açıldı
Hükümetin 2 milyon istihdam sözüyle başlattığı seferberliğine özel istihdam büroları da katıldı. Sayısı 500'ü geçen özel istihdam büroları, istihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İŞKUR gibi iş ve işçi bulmaya aracılık ederken, mesleki eğitim kursları da düzenleyecek. Bu bürolar, iş hacmi artan işletmelerde kiralık işçi, mevsimlik tarım işleri, temizlik, hasta, yaşlı çocuk bakımı hizmetlerinde geçici iş ilişkisi oluşturarak yaklaşık 300 bin kişiye iş kapısı açacak.

İSTİHDAMA BÜRO KATKISI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, özel istihdam bürolarının son 12 yılda 305 bin kişiyi işe yerleştirdiğini anımsattı. Geçici iş ilişkisi uygulamasıyla işverenler açısından, talep dalgalanmalarına uygun tepkiler verilebilmesi, hastalık, doğum, askerlik gibi nedenlerle boşalan pozisyonların hızla doldurulmasının sağlanacağını ifade eden Müezzinoğlu, geçici iş ilişkisinin sunacağı katkıları üç başlıkta özetledi: "İşçilerin iş-yaşam dengesini sağlayacak, işgücü piyasasına entegrasyonu kolaylaştıracak. Kalıcı istihdam olanaklarını artıracak."

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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