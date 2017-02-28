10 yıl çalışana emeklilik fırsatı

Çalışanların en büyük hayali,emekli olmak.Çeşitli durumlardaerken emeklilikimkanı sunuluyor.Askerlik ve doğumborçlanması,yıpranmapayının yanı sırakısmi emeklilikde bunlardan biri...Eğer kısmi emeklilikseçilirse 9 Eylül 1999 öncesisigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılıksüresine sahip olmak, 3 bin 600 gün(10 yıl) prim ödemek ve yaş şartınıtamamlamak gerekiyor. 3 bin 600günün tamamlandığı tarih, hangi yaştaemekli olunacağını da belirliyor. Ayrıcaerkekler için 55, kadınlar için 50 yaşıda tamamlamakgerekiyor. Yaşve primdenhangisi en sontamamlanmışsaona görekadınlarda56,erkeklerdede 58'denbaşlayanyaşlarda emeklilikkazanılıyor.9 Eylül 1999 ve 30Nisan 2008'den sonrasigortalı olanlar isedaha farklı şartlarda değerlendiriliyor.Burada yıl şartı kalkıyor amaprim miktarı uzatılıyor. Primdoldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşındolması bekleniyor. Emeklilik yaşı dakadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emekliliktemaaş düşük oluyor.
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