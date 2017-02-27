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115 milyonu unuttuk

Bankalarda 528 bin 876 hesapta toplam 115 milyon lira unutuldu. Bu hesaplardan birinde tam 284 bin dolar çıktı...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte son tarih
31 Aralık 2016 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan 528 bin 876 hesap var. Bu hesaplarda 115 milyon lira bulunuyor En yüksek hesap 284 bin dolar iken, en düşük meblağ 1 liranın altında. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını, Mayıs sonuna kadar 'www. zamanasimi.org/tbb' internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebilecek. Zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bunları kapatabilmek için 15 Haziran 2017'ye kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine kimlik kartı ile başvurabilecek. Başvurulmaması halinde ise yasa gereği zaman aşımına uğramış bakiyeler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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