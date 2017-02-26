Vodafone’dan KOBİ harekatı

Vodafone ve GittiGidiyor, perakende firmalarına uygun fiyatlarla online mağaza açıp işlerini büyütebilme fırsatı sunacak önemli bir işbirliğine imza attı. Hayata geçirilen proje kapsamında Vodafone İşOrtağım aboneleri GittiGidiyor'un sağlayacağı altyapı sayesinde işletmelerine özel kurulan web sitesi ve uygulamalarla profesyonel bir şekilde e-ticaret dünyasına adım atacak. Bu sayede Vodafone'un kurumsal müşterileri, işlerini kolayca dijitale taşıyıp online mağazaları kanalıyla satışlarını artırabilecek, rekabette öne geçebilecek ve işlerini büyütebilecek. Vodafone'un kurumsal müşterileri bu hizmetten 1 yıl boyunca aylık 250 TL+KDV yerine 49TL+KDV hizmet bedeliyle faydalanırken, GittiGidiyor'un 125 TL'lik Pro Hesap bedelini de 6 ay boyunca ödemeyecek.
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