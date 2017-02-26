THY eleman arıyor

Türk Hava Yolları (THY), 2017 yılı içerisinde ikinci pilot, tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru ve mühendis işe alacağını açıkladı. Buna göre, 20 ikinci pilot, 50tecrübesiz kabin memuru, 50tecrübeli kabin memuru ve 2mühendis olmak üzere toplam 122 kişi işe alınacak.
İKİNCİ PİLOT ADAYI: THY, Boeing 737NG tipinde en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot adayları arıyor. 22-53 yaş aralığında toplam 20 kişi istihdam edilecek.
TECRÜBELİ KABİN MEMURU: 23-32 yaşlar arasındaki kadın ve erkek adayların başvuracağı pozisyon için İngilizce bilmek, en az iki yıl kabin memuru olarak tecrübe isteniliyor. Toplam 50 kişi alınacak.
TECRÜBESİZ KABİN MEMURU: Toplam 50 kişinin alınacağı kabin memuru kadın/erkek adayları için yaş aralığı 21-30. En az ön lisans/ meslek yüksek okulu mezunlarını başvuracağı pozisyon için iyi İngilizce isteniyor.
MÜHENDİS: THY'nin Emniyet Bilgi Yönetimi bölümünde görev yapacak mühendislerin uçak, havacılık-uzay, uzay, uçak ve uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olması, en fazla 38 yaşında olması isteniyor. 2 kişinin alınacağı bölüm için yüksek lisans derecesi tercih nedeni sayılacak.
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