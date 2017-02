Engelli çocuğu olana prim ve yaş avantajı

Yarın: MALULEN VE ENGELLİ EMEKLİLİĞİ









engelli çocuğu olanlara erken emeklilik imkanı var. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler. Bu imkan, 1 Ekim 2008 sonrasında çalışılan süreler için sağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan herekleniyor, yaştan daBu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün. Emeklilik yaşı da erkene çekiliyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her yıla 90 gün prim ekleniyor, emeklilik yaşından da 90 gün indiriliyor. Örneğin; 50 yaşında emekli olacak bir kadın, Ekim 2008 sonrası 4 yıl sigortalı çalışmışsa, toplam prim gününe 1 yıl ekleniyor ve emeklilik yaşı da 1 yıl düşerek. Başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları şartı gerekiyor.tarihi erken emeklilik hakkının başlayacağı tarih oluyor. Bu nedenle annelerin çocuklarının durumunu tespit ettirmeleri çok önemli.biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı var. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocuklarınkoşulu var. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.