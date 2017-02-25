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Engelli çocuğu olana prim ve yaş avantajı

Engelli çocuğu olan annelere emeklilik için prim ve yaş desteği sağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da 1 yıl düşüyor

Engelli çocuğu olana prim ve yaş avantajı
Ülkemizde engelli çocuğu olanlara imkanı var. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Bu imkan, 1 Ekim 2008 sonrasında çalışılan süreler için sağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.

TESPİT ÖNEMLİ
Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Emeklilik yaşı da erkene çekiliyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her yıla 90 gün prim ekleniyor, emeklilik yaşından da 90 gün indiriliyor. Örneğin; 50 yaşında emekli olacak bir kadın, Ekim 2008 sonrası 4 yıl sigortalı çalışmışsa, toplam prim gününe 1 yıl ekleniyor ve emeklilik yaşı da 1 yıl düşerek 49 oluyor. Başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları şartı gerekiyor. Sağlık kurulu raporu tarihi erken emeklilik hakkının başlayacağı tarih oluyor. Bu nedenle annelerin çocuklarının durumunu tespit ettirmeleri çok önemli.

EVLAT EDİNENE DE BORÇLANMA HAKKI
Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı var. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu var. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

Yarın: MALULEN VE ENGELLİ EMEKLİLİĞİ
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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