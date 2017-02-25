3 bin 890 sağlık personeli alınacak

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Sağlık Bakanlığı, 3 bin 890 sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. Bakanlık ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar tercihlerini, 2-9 Mart tarihleri arasında yapabilecek.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
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