Promosyon 500 TL oluyor

Hükümet, emeklinin promosyon almasını kolaylaştırdı. Bankaların promosyon ödemesi için emeklilerden istediği şartlar değiştirildi. Çalışma Bakanlığı, konuyla ilgili, "Emekliler, kredili mevduat hesabı (KMH) veya kredi kartı seçeneklerinden sadece birini seçebilecektir. Eşlerden her ikisi de emekli ise ve emekli aylığı alıyorsa iki otomatik ödeme talimatı vermeleri yeterli olacaktır" açıklamasını yaptı. Türkiye Bankalar Birliği de "Promosyon alan emeklilerin, KMH'nı kullanması zorunlu değil" açıklaması yaptı. Bu arada, bazı bankaların ise emekli maaşlarını kendisine çekmek için yüzde 10 daha fazla promosyon vermeye hazırlandığı da öğrenildi.
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