Büyükanne maaşı haftaya başlıyor

105 bin ile rekor başvurunun olduğu torun bakan büyükanneye maaş projesinde, sıra ailelerin belirlenmesine geldi. 10 ilde 6 bin aile ile yürütülecek projede, aileler ay sonuna kadar belirlenecek, Mart'ta da uygulama başlayacak. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne projesine ilişkin, "Müracaatlarda hak edebilen, bu kapsam içine girebilecek sayı 31 bin 262. Burada annenin 2 asgari ücretten az geliri olması, ailenin total gelirinin 3 asgari ücreti geçmemesi, büyükannenin sağlık durumu gibi kriterlere göre bu 31 bin 262 kişi aşağıdan yukarı doğru sıralandırılarak 6 bin aileye bu hak tanınacak. 10 ilde bir pilot uygulama. Bu pilot uygulamayla ilgili işçi sendikalarımız Türk-İş ve Hak-İş'in de katkıları var" diye konuştu.



20 GÜNDE 103 BİN İSTİHDAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliğine ilişkin, "Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması. Hedef 2 milyon kişiye iş bulmak" şeklinde konuştu.