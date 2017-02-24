Altın ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 23 milyon 180 bin 150,03 liralık ve 18 işlemde 55 milyon 327 bin 952,21 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 748 bin 577,37 liralık ve 3 işlemde 212 bin 45,82 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazandı.



ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 966,00 lira oldu.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: