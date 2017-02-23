Ekonomiyi uçuracak

Türkiye mega projeleri birbiri ardına hizmete sokmaya devam ediyor. Yavuz Sultan Selim ile OsmangaziKöprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli derken, şimdi heyecanla İstanbul'un yeni havalimanını beklemeye başladık. Dün havalimanının son durumunu konuşmak ve bağımsız kuruluşlarca yapılan ekonomik etki raporunun sonuçlarını öğrenmek için havaalanının inşaatını ve işletmesini yürütecek İGA'nın İcra Kurulu BaşkanıHüseyin Keskin ile bir araya geldik. Havaalanının yüzde 42'sinin tamamlandığını belirten Keskin, hızlı bir biçimde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Şu anda havaalanı ile ilgili görüşme ve anlaşmaların yapıldığı bilgisini paylaşan Keskin, yeni havalimanının bir merkez ve köprü haline geleceğini söyledi. Keskin, dünyanın en büyük havalimanlarından birisi haline gelecek olan tesisin tahmin edilen 10.25 milyar euro yatırım maliyeti ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliği taşıdığını anlattı. Hüseyin Keskin, havalimanının sadece inşaatıyla değil, tüm yapısıyla ekonomiye katkıda bulunduğunu vurguladı.
120 MİLYON YOLCU
Toplantıda, İstanbul Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı ekonomik etki analizi raporu da açıklandı. Rapordaki hedefler şöyle sıralandı:
✖ Doğrudan ve dolaylı olarak 2025 yılında 225 bin kişiye istihdam.
✖ İlave hane halkı geliri 4.4 milyardolara çıkabilecek.
✖ Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.9'u seviyesine kadar çıkabileceği öngörülmekte. (Yüzde 4.9'luk oranın 2025 yılında milli gelir içinde 73 milyar TL'ye yaklaşacağı tahmin edilmekte).
✖ 100'e yakın havayolu şirketine, 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlaması beklenmekte.
✖ İyimser senaryoya göre, 2025 yılı itibarıyla 35.5'i iç hatlar, 84.8'i dış hatlar olmak üzere toplam 120.4 milyon yolcuya hizmet vermesi öngörülmekte.
YALAN TUTMADI
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul 3. Havalimanı projesinden Hollandalı bir firmanın desteğini çektiği yönündeki iddia ile ilgili olarak, "Bu firma dahil tüm firmalar işine devam ediyor" dedi. Projede tüm işlerin planlandığı şekilde yürüdüğünü vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: "Yerli ve yabancı firmaların ilgisi olağanüstü devam ediyor. Projede yer almak için her gün yabancı firmalar İGA'nın kapısını çalıyor" diye konuştu.
7 BİN ELEMAN ALINACAK
İGA İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, havalimanı ile ilgili çalışmaları anlatırken bir de müjde verdi. Keskin kış aylarında 19 günlük bir ara verdiklerini ancak bunu telafi ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Şu anda 23 bin elemanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaların ısınmasıyla bu sayıyı 30 bine çıkartacağız. Böylece ilave 7 bin kişiyi daha istihdam edeceğiz."
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