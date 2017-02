Canikli: Piyasalarımıza çökme hareketı yapıldı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Para ve sermaye piyasalarına yönelik bir atak söz konusu. İma etmeye çalıştık ama bu kadar netlikte söylüyoruz. Ekonomide istikrarı bozmayı hedefleyen saldırılarla karşı karşıya kaldık" dedi. Canikli, Merkez Bankası'nın bu dönemde çok önemli kararlar verdiğini vurgulayarak, "Son derece sağduyulu, rasyonel, akılcı kararları uygulamaya geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Canikli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"EVET ÖNDE AMA 'HER ŞEY BİTTİ' DEMİYORUZ"

16 Nisan'da herhangi bir sorun görmüyoruz. Ama bu başka anlama gelmesin, 16 Nisan'da getirmek istediğimiz sistemin tam olarak anlatılması çabamız sürecek. Her şey bitmiş gibi bir haleti ruhiye içine hiçbir zaman girmedik. Vatandaşa da saygısızlık olur. Şu an itibarıyla anket sonuçlarında hayırın üstünde olduğumuz ortada.

"İKİLİ YAPI İLE TÜRKİYE İLERİ GİDEMEZ"

Şu andaki sistem ne parlamenter sistem ne de başkanlık sistemi. Ne olduğu belli değil. Cumhurbaşkanı'na hiçbir parlamenter sistemde tanınmayan yetkiler tanınmış. Üstelik 2007'den beri halk tarafından seçiliyor. Şu anda sistem yürüyor. Bu liderliğin altında faaliyette bulunan bir başbakan var, sorun çıkmıyor. Ama her zaman bunun garantisi olmaz. 1982'den bu yana her zaman krizler oldu. Cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında kavga hiç eksik olmamıştır. İkili bir yapı içinde istikrarlı bir yönetim çıkmaz. Bu yapı ile Türkiye ileri gidemez. Bu çarpıklığın, bu çelişkinin giderilmesi gerekir. Yapmaya çalıştığımız bu.

"TERÖRÜN İSTEDİĞİ GÜÇSÜZ YÖNETİM"

MHP'nin gerçekten takdire şayan çağrısından sonra olumsuz cevap verme gibi bir seçeneğimiz olamazdı. 7 Haziran'dan sonra biliyorsunuz tek başına iktidar tablosu ortaya çıkmadı. Türkiye'de güçlü bir yönetim iradesi ortaya çıkmayınca olumsuz yansımaları görmeye başladık. Bunlardan biri terörün azmasıdır. Terörün isteyeceği güçsüz bir yönetimdir.

"PİYASALARIMIZA ADETA ÇÖKME HAREKATI YAPILDI"

Para ve sermaye piyasalarına yönelik bir atak söz konusu. İma etmeye çalıştık ama bu kadar netlikte söylüyoruz. Ekonomide istikrarı bozmayı hedefleyen saldırılarla karşı karşıya kaldık. Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin genel kredi notunu ve bankalarla ilgili değerlendirmelerine baktığınızda bunun kesintisiz bir projenin devamı olduğunu görürsünüz. Hiçbiri rasyonel karar değildi. 28 Ocak'ta Fitch'in not seviyesini düşürmesine bakalım, bir hafta önce piyasalar normalleşmeye başlamıştı. Fitch açıklama yaptı, yapacağı değerlendirme ile ihsası reyde bulundu adeta. Bu alışılagelen bir olay değildir. Piyasalarımıza adeta çökme hareketı yapıldı.

"BANKACILIK SİSTEMİ EN GELİŞMİŞ ÜLKE TÜRKİYE"

Bizim bankacılık yapımıza saldırılarda bulunuldu. Bankacılık sisteminde en gelişmiş ülke Türkiye'dir. Bütün gelişmiş ülke bankalarında sıkıntılar vardır. Türev, sanal ürünlerle doludur, Türkiye'de yoktur. 2008 krizinden sonra Avrupa ve ABD kendi bankalarına milyarlarca dolar ve euro enjekte ettiler. Türkiye'de bir kuruş aktarılmadı. Derece kuruluşlarının notları başarılı olsaydı devam edecekti. Piyasalar artık bunlara inanmıyor. Merkez Bankamız son derece sağduyulu, rasyonel, akılcı kararları uygulamaya geçirmiştir. Bu gibi dönemlerde içeride ve dışarıda belli çevreler 'faiz artışı' diye tempo tutarlar. Onların istediği gibi faiz artışı gerçekleşmedi.

"HEDEF REFERANDUM SONUÇLARINI ETKİLEMEK"

Bu saldırıların amacı referandumda siyasi sonuçlardır, referandum sonuçlarını etkilemektir. 'Ekonomik alanda biz vatandaşın cebini olumsuz yönde etkileyecek bir tablo oluşturabilirsek, o zaman sonuç alırız.' Vatandaşımızın kur ve enflasyona karşı çok hassas olduğunu biliyoruz. Dolardaki her yükselişi kaygıyla izliyor, bunu kriz olarak algılıyor. Piyasalar her zaman dalgalanır, kur hedefimiz yok. Spekülatif ataklara karşı Türkiye ekonomisi hiç olmadığı kadar güçlüdür. Her şey kontrol altında. Bu Merkez Bankamızın aldığı tedbirler çok önemliydi.