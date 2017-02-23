Benzine indirim olacak mı?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) Twitter hesabından "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 24 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 11 kuruş indirim beklenmektedir. 23 Şubat 2017/24 Şubat 2017 tarihlerinde motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" açıklaması yaptı.