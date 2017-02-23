Yol Durumu
  1. Bakan Albayrak Bakü'de
  2. Daha da düştü! Dolar ne kadar?

Benzine indirim olacak mı?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) 24 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş indirim beklediklerini açıkladı.

Araç sahipleri müjde! İndirim yolda
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) Twitter hesabından "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 24 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 11 kuruş indirim beklenmektedir. 23 Şubat 2017/24 Şubat 2017 tarihlerinde motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" açıklaması yaptı.
Etiketler: ,
  • 23 Şubat 2017, Perşembe 09:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Kaptuk Kaptuk

Motorinin de ham maddesi aynı değil mi? Dolar düşünce, yalnız benzini mi etkiliyor?

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 23.02.2017 13:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar