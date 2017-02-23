Anneye erken emeklilik

Ülkemizde erken emekliğin çeşitli formülleri var. Doğumve askerlik borçlanması, bunların başını çekiyor. TAKVİM, hazırladığı yazı dizisiyle, çalışanları erken emeklilik formülleri konusunda bilgilendiriyor. Çalışan kadınlar doğum borçlanması ile prim kazanmaimkanına sahip. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. Sadece borçlanarak 3 çocuk için 2bin 160 gün yani 6 yıl kazanılabiliyor. Doğum borçlanması erkeklerin askerlik borçlanmasının aksine yaşı geri çekmiyor. Ama primi eksik bir annenin daha ileri yaşta emekli olmasını engelliyor.
BİR ÇOCUK 2 YIL
Her çocuk için 2 yıllık (720 gün) borçlanma yapılabiliyor. Doğum borçlanmasının 3 şartı bulunuyor. İlk şart, çocukların sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. İkinci şart, çocuğun yaşıyor olması. Eğer çocuk vefat ederse, hayatta kaldığı süre borçlanılabiliyor. Üçüncü şart ise doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki 2 yıl içinde annenin adına herhangibir prim yatmamış olması. Eğer bazı bölümlerinde prim yatmışsa, bu 2 yıllık sürenin prim yatmayan süreleri borçlanılabiliyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanarak 2 bin 160 gün kazanıyor. Bu süreler prim gün sayısına ekleniyor.
BU ÇAĞRIYA DİKKAT Anneler, sigortalı olmadan önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma imkanı verilmesini istiyor. Böyle bir düzenleme yapılması halinde, çalışan anneler emeklilik yaşını erkeneçekebilecek. Borçlanmayla sigorta başlangıç tarihi geriye çekilecek. Böylece emeklilik yaşı düşecek.
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