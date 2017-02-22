Bankayı beğenmeyen PTT’ye gitsin

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Mehmet Müezzinoğlu,promosyonda banka sayısının 17'yeulaştığını, PTT'nin de protokoleimza attığını belirterek, "PTTen ücra köşelere kadar gidiyor.Bürokrasi çıkartılırsa PTT'ye gidilir"dedi. Protokole imza atanların enönemlisinin PTT olduğunu, çünküTürkiye'nin en ücra köşelerinekadar ulaştığını belirtenMüezzinoğlu, şöyle devam etti:"Şu anda bir defa tabi bupromosyon 3 yıllığına veriliyor,bankalar bu anlamda önümüzdeki3 yıl için bu hesapların kendilerininüzerinden devam etmesini talepedeceklerdir. Biz 'Her yıl içinvereceğiz' deseydik, o zaman3'e bölerek vermemiz gerekirdi.'Emeklilerimiz bunu toplu alsın, birişe yarasın' deyince peşin ödenmesiniistedik. Bankalar, bunu peşinödeyecekleri için önümüzdeki 3 yıllailgili belirli güvenceleri veya onlarabağlı olacak sistemi istiyorlar. Amaorada çok ola ğanüstü bürokrasiçıkartılırsa PTT'ye gidilir.Rekabeti açtık, dolayısıyla çok sıkıntıolacağı kanaatinde değilim. Ama tabiihiçbir belgesiz de hiçbir protokolsüzde parayı vermeleri mümkün değil."
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