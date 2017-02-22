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yı beğenmeyen ’ye gitsin

Bankayı beğenmeyen PTT’ye gitsin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, da sayısının 17'ye ulaştığını, PTT'nin de protokole imza attığını belirterek, " en ücra köşelere kadar gidiyor. Bürokrasi çıkartılırsa PTT'ye gidilir" dedi. Protokole imza atanların en önemlisinin PTT olduğunu, çünkü Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaştığını belirten Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Şu anda bir defa tabi bu promosyon 3 yıllığına veriliyor, bankalar bu anlamda önümüzdeki 3 yıl için bu hesapların kendilerinin üzerinden devam etmesini talep edeceklerdir. Biz 'Her yıl için vereceğiz' deseydik, o zaman 3'e bölerek vermemiz gerekirdi. 'lerimiz bunu toplu alsın, bir işe yarasın' deyince peşin ödenmesini istedik. Bankalar, bunu peşin ödeyecekleri için önümüzdeki 3 yılla ilgili belirli güvenceleri veya onlara bağlı olacak sistemi istiyorlar. Ama orada çok ola ğanüstü bürokrasi çıkartılırsa PTT'ye gidilir. Rekabeti açtık, dolayısıyla çok sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Ama tabii hiçbir belgesiz de hiçbir protokolsüz de parayı vermeleri mümkün değil."
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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