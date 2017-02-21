Altının fiyatı o seviyede dengelendi!

Altının gram fiyatı 144 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün düşüş eğilimindeki dolara paralel gün içinde 143,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü yüzde 0,1 azalışla 144,1 liradan tamamladı.

Bugün de içinde bulunduğu dar bant içinde yatay bir seyirle güne başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 144,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 liradan, Cumhuriyet altını da 964 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yatay seyrini bugün de devam ettirerek 1.234 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Avrupa'da artan siyasi risklerin altın talebini artırdığını belirterek, "Siyasi riskler altın fiyatlarındaki düşüşleri sınırladı. Fransa'da aşırı sağcı olan Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in rakiplerinin önünde olduğunu gözlemliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere karşı yaptığı siyasi yorumlar da küresel piyasa yatırımcılarını tedirgin etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Memiş, bu hafta boyunca altının ons fiyatının ABD verileri ile dalgalanabileceğini ifade ederek, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel seyrini sürdürebileceğini, teknik açıdan ise 146 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,00 143,20 Cumhuriyet Ata Lira 942,00 958,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 130,00 134,00 Lira(Tam) Ziynet 921,00 939,00 Yarım Ziynet 460,00 470,00 Çeyrek Ziynet 230,00 235,00

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 958,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türleri nin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: