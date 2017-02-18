94 bin kişiye kapı açıldı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:
Bu yıl 30 bine yakın öğretmen alımı yapmayı hedefliyor. 20 bin 127'sinin atamasını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Bin 500 de engelli öğretmen ataması yapacak. Bunun için ön başvuruları 21-24 Şubat tarihlerinde alacak. Ayrıca bu ay 4 bin 300 hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı planlıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI:
Bu yıl 16 bin 500 sağlık personeli, 13 bin doktor ve 17 bin şirket personeli istihdam edecek. 16 bin 500 sağlık personelinin 3 bin 900'ünün alım işlemi önümüzdeki ay tamamlanacak. Kalan kısmı da yıl içerisinde alınacak. Personel, sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından alınacak. Ağırlık lise mezunlarına verilecek.
ADALET BAKANLIĞI:
Mülakatların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde 3 bin 500 hakim ve savcı alımı yapacak. 3 Haziran'da da hukuk fakültesi mezunlarından 2 bin, avukatlar arasından ise 750 kişi olmak üzere 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı için sınav yapılacak. 810 icra katibi alımına ilişkin ilana çıktı. Sınav süreçleri tamamlanan 'uzman erbaşlıktan ayrılanlar' arasından alınacak 3 bin infaz ve koruma memurunun atamalarını ise ilerleyen günlerde gerçekleştirecek. Zabıt katibi, mübaşir ve şoför ihtiyacını karşılamak için yapılacak alımlarla rakam 5 bine ulaşacak.
EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ALINACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak. 27 Mart'ta ise adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlarda (KPSS10) adaylar 3-7 Nisan arasında sözlü sınava girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlarda (KPSS121) ise adaylar 24 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Kontenjan dağılımına göre MEB en fazla kontenjanı 3 bin 570 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Bunu sırasıyla 2 bin 193 kontenjanla İngilizce, 2 bin 143 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 835 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 720 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği alanı izliyor.
'500 BİN KİŞİYE ALAN OLUŞTURULUYOR'
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Mühiddin Şahin, "Artı istihdam projesiyle 500 bin kişiye yeni iş alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun 100 bin tanesi engelli, kadınlara ve eski hükümlülere ayrılmış durumda. Bu oldukça iddialı bir proje. Temelde iş başı eğitimleriyle 1.5 milyon kişiye ulaşan bir istihdam seferberliği" dedi. Şahin, iş alanı oluşturmaya yönelik bu çalışmanın dışında da çalışmalarının olduğunu kaydetti.
130 BİN KİŞİ İŞ BULDU, 70 BİN ELEMAN ARANIYOR
İstihdam seferberliğiyle hem kamuda hem özel sektörde kapılar açılıyor. Hükümet 12 milyarlık destek vereceği istihdam seferberliğinde çıtayı yükseltti. İŞKUR da 1 aylık dönemde 130 bin kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attı. Bu yıl için kamu-özel sektör eliyle 2 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefinin aşılması bekleniyor. İş arayanlar İŞKUR aracılığıyla firmalarla buluşturularak özel sektöre yerleştirilirken, Şubat ayı itibariyle 70 bin açık iş için de acilen eleman aranıyor. Açık işte imalat- toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor. Şubat ayından itibaren işverenlerin aldıkları her artı bir istihdamın maliyeti de yüzde 30 ucuzladı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İşsizlik Sigortası Fonu'nda 103 milyar liranın üzerinde olduğunu belirterek, bunun işsizliğin azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması amacıyla kullanıldığını ifade etti. Bakan Müezzinoğlu, toplum yaranına programlar kapsa- mında düzenlenen 3 bin 372 programdan yaklaşık 92 bini erkek, 31 bini kadın olmak üzere 172 bini aşkın işsizin faydalandığını belirtti. Bu yıl girişimcilik eğitimlerine 100 bin kişinin katılması öngörülürken, meslek kurslarına da 100 bin genç alınacak. İstihdam bürolarının sayısı da 2004'e göre 25 kat artarak 500'ü geçti.
HAZAL ATEŞ
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