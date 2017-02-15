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da yeni dönem! Büyük kolaylık sağlayacak

Maliye'nin larla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

Tapuda yeni dönem! Büyük kolaylık sağlayacak

Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor. İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.

Hazal ATEŞ
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 09:09
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