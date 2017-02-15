İşletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından, değerlendirilecek. Sonuç girişimci adayına bildirilecek. Başvurusu onaylanan girişimci adayları ilgili KOSGEB müdürlüklerinde gerekli işlemleri tamamlayacak. Girişimci adayının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerekecek. Bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvuruları reddedilecek. Girişimci adayına en fazla 3 başvuru hakkı tanınacak. Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında girişimci adayının başvuru hakkı kaybolacak. Girişimci, hibe destekten yalnızca bir kez faydalanabilecek.
İşsize 50 bin lira
İşletme kurmak isteyen işsizlere müjde. Girişimcilik Sertifikası sahibi olanlar, artık işlerini kurmadan da projeleriyle, KOSGEB’e başvurup 50 bin lira hibeden faydalanabilecek.
İşletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından, değerlendirilecek. Sonuç girişimci adayına bildirilecek. Başvurusu onaylanan girişimci adayları ilgili KOSGEB müdürlüklerinde gerekli işlemleri tamamlayacak. Girişimci adayının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerekecek. Bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvuruları reddedilecek. Girişimci adayına en fazla 3 başvuru hakkı tanınacak. Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında girişimci adayının başvuru hakkı kaybolacak. Girişimci, hibe destekten yalnızca bir kez faydalanabilecek.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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