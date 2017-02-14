İşsizlik parasına yüzde 100 zam

TÜRK-İŞ, yeniden düzenleme yapılarak işsizlik maaşlarının asgari ücret düzeyine getirilmesini önerdi. Türk-İş Başkanı ErgünAtalay, en yüksek işsizlik sigortası maaşının, bin 421liraya yükseltildiğini belirterek, "Geçen yıl bu rakam sadece bin318 liraydı. En düşük işsizlik maaşı ise 719 lira. Bu rakamın arttırılması gerekli" dedi. En düşük işsizlik maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Atalay, "719 lira yerine bunun iki katı bin 400lira ödensin işsizlere. Bu rakam, kademeli olarak ödenenprime göre arttırılabilir" diye konuştu. Ergün Atalay, bu önerilerini önümüzdeki günlerde ilgili taraflara ileteceklerini kaydederek; şöyle devam etti: "İşsizlik maaşından yararlanma koşullarının da kolaylaştırılması gerekli. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, son 120 gün içinde prim ödeyerek ve son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyerek maaşalabiliyor."
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