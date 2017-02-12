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Devletten 2 milyon kişiye maaş

İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon yeni işçi olarak açıklandı. Banak Tüfenkçi, ‘Yeni iş gücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız’ dedi.

Devletten 2 milyon kişiye maaş
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci işverenlerin, oda ve borsa başkanları ile çeşitli sektör temsilcilerinin istihdam sözü verdiğini, hükümetin de ilave istihdam için 735 lira katkı sağladığını söyledi. Tüfenkci, her sektörün kapasitesinin ne olduğunu bildiğini ve Türkiye'nin referandumdan sonra nereye gideceğini bildiği için de istihdam konusunda güzel bir çalışma başlattığını vurgulayarak, "Bunun takipçisi olacağız. Öncelikle hükümet programında ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomi Koordinasyon Kurulunda açıkladığı ilave 1,5 milyon istihdam hedefliyoruz. Yeni iş gücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız. Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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