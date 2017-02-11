53 liraya sağlık hizmeti

Genel SağlıkSigortası(GSS) primiödeyen 4.2 milyonkişiye müjde. Herhangibir işte çalışmayan,anne bana veya eşindendolayı sağlık hizmetlerindenyararlanamayan kişilerin gelirseviyesine göre her ay 71, 213ve 427 lira şeklinde ödediği 3 ayrıprim tarih oluyor. Bunun yerine tek primdönemine geçiliyor. Aylık 53 lira olacaktek prim düzenlemesinin yasa teklifi TBMMBaşkanlığı'na sunuldu. Teklife göre; ailedekişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden azolanların primlerini de devlet karşılayacak.
BORÇ 12 TAKSİT OLACAK Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yasa tasarısı ile gelir testi mecburiyetini kaldıracaklarını belirterek, "Yalnız 53 liraödeyerek 'genel sağlı sigortası kapsamına giriyorum' diyebilme yolunu açıyoruz. T.C. vatandaşı Rumeli Balkan göçmenlerinin T.C. vatandaşı olmayan birinci derece yakınları var. Bu kişileri de aynı kapsama alıyoruz. Aylık 53 lira ile sağlık hizmetialabilecekler" dedi. Eski GSS prim borçlarına ilişkin faizlerile gecikme zamları da silinecek. Bununla ilgili de Bakan Müezzinoğlu, vatandaşın geri dönük borçlarını da yine 53 lira üzerinden faizsiz olarak yapılandırıp, 12 taksiteböleceklerini söyledi.
4 BİN 500 LİRA CEPTE KALACAK
MEVCUT düzenlemede evdeki kişi başına gelire göre 427 lira GSS primi ödeyen vatandaşın cebinden 374 lira daha az para çıkacak. Yine kişi başı gelire göre aylık 213 lira prim ödeyenin cebinde 160 lirası, 71 lira prim ödeyenin cebinde de 18 lirası kalacak. Prim ödeyenlerin yıllık maksimum kazancı ise 4 bin 488 lira olacak.
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