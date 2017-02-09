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nde 3 yıla bakılacak

Vergi indiriminde 3 yıla bakılacak
Hükümet, borcuna sadık mükelleflere yüzde 5'e varan yapmaya hazırlanıyor. Bu konuda Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Düzenlemeden yararlanmak için şahıs işletmeleri veya şirketlerin geçmiş 3 yılda vermesi gereken KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerini süresinde Maliye'ye iletmiş olmaları bekleniyor. Aynı zamanda vergi ödemelerinin de düzenli yapılması gerekiyor.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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