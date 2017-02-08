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Otomobil ucuzluyor

Otomobil ucuzluyor
Hükümet mobilya, beyaz eşya ve konutta yaptığı vergi indirimleriyle tüketicinin yüzünü güldürdü. Mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde hareketlilik yaşanırken, otomobilde vergi indirimine de yeşil ışık yandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz hafta beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi yaptıklarını ve buna büyük ilgi olduğunu söyledi. "Otomotiv sektörü için de düzenlemeniz olacak mı?" sorusu üzerine de Ağbal, "Her zaman söylüyorum, onlarla da konuşuyoruz şu anda. Otomotiv sektöründe de aldığımız tedbirlere ilaveten ekonomiyi canlandıracak birtakım tedbirler alınması gerekiyorsa onu da beraber konuşur yaparız" diye konuştu. Otomobillerde geçtiğimiz yılın sonuna doğru bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldı. Otomobillerin ÖTV'sinde motor silindir hacminin yanı sıra fiyat da belirleyici oldu. Lüks araçların ÖTV'si arttı. Otomobillerin fiyatında ÖTV önemli bir paya sahip. Yapılacak bir ÖTV indirimi fiyatlarda indirim getirecek.



1.7 MİLYON KOBİ'YE MÜJDE
Borcuna sadık mükellefe yüzde 5'lik vergi indiriminin detayları belli olmaya başladı. Maliye Bakanı Ağbal, geçmiş 3 yılda tüm beyannamelerini ve vergilerini zamanında beyan eden ve ödeyen, yapılmışsa bir inceleme, bu incelemede de bir hata bulunmayan, 'tam uyumlu' mükelleflerin söz konusu indirimden yararlanacağını söyledi. Uygulamadan büyük ölçüde sayıları 1.7 milyonu bulan KOBİ'ler yararlanacak.

ÇARŞIYA HAREKET GELDİ
Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi, beyaz eşyada sıfır ÖTV, tüketicinin alışveriş iştahını artırdı. Bu vergi indirimlerini çeşitli kampanyalarla birleştiren markalar ürünlerin fiyatlarını yüzde 20'ye varan oranlarda düşürdü. Vatandaşlar da erteledikleri ihtiyaçlarını tamamlamak ve yeni rakamları kıyaslamak için 'çarşıya indi'. Vergi indirimlerinin etkileri daha ilk hafta sonundan hissedildi. Bir önceki hafta sonuna göre mobilya satışlarının yüzde 20, beyaz eşya satışlarının da yüzde 15 arttığı belirtildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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