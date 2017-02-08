Otomobil ucuzluyor

Hükümet mobilya, beyaz eşya ve konutta yaptığı vergi indirimleriyle tüketicinin yüzünü güldürdü. Mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde hareketlilik yaşanırken, otomobilde vergi indiriminede yeşil ışık yandı. Maliye Bakanı NaciAğbal, geçtiğimiz hafta beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi yaptıklarını ve buna büyük ilgi olduğunu söyledi. "Otomotiv sektörü için de düzenlemeniz olacak mı?" sorusu üzerine de Ağbal, "Her zaman söylüyorum, onlarla da konuşuyoruz şu anda. Otomotiv sektöründe de aldığımız tedbirlere ilaveten ekonomiyi canlandıracak birtakım tedbirler alınması gerekiyorsa onu da beraber konuşur yaparız" diye konuştu. Otomobillerde geçtiğimiz yılın sonuna doğru bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldı. Otomobillerin ÖTV'sinde motor silindir hacminin yanı sıra fiyat da belirleyici oldu. Lüks araçların ÖTV'si arttı. Otomobillerin fiyatında ÖTV önemli bir paya sahip. Yapılacak bir ÖTV indirimi fiyatlarda indirim getirecek.
1.7 MİLYON KOBİ'YE MÜJDE Borcuna sadık mükellefe yüzde 5'likvergi indiriminin detayları belli olmayabaşladı. Maliye Bakanı Ağbal, geçmiş 3 yıldatüm beyannamelerini ve vergilerini zamanındabeyan eden ve ödeyen, yapılmışsa bir inceleme,bu incelemede de bir hata bulunmayan, 'tamuyumlu' mükelleflerin söz konusu indirimdenyararlanacağını söyledi. Uygulamadanbüyük ölçüde sayıları 1.7milyonu bulan KOBİ'leryararlanacak.
ÇARŞIYA HAREKET GELDİ Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi, beyaz eşyada sıfır ÖTV, tüketicinin alışveriş iştahını artırdı. Bu vergi indirimlerini çeşitli kampanyalarla birleştiren markalar ürünlerin fiyatlarını yüzde20'ye varan oranlarda düşürdü. Vatandaşlar da erteledikleri ihtiyaçlarını tamamlamak ve yeni rakamları kıyaslamak için 'çarşıya indi'. Vergi indirimlerinin etkileri daha ilk hafta sonundan hissedildi. Bir önceki hafta sonuna göre mobilya satışlarının yüzde 20, beyaz eşya satışlarının da yüzde 15 arttığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.