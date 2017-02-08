Emekliye eşit zam

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara kilitlendi. İntibak kararı çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ- Kur'luya 355 liraya varan zamlar söz konusu olacak. İntibak çalışması yapıldığında emekliler arasındaki norm birliği de sağlanabilecek. Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında, emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bağ-Kur'lular emeklilik için 9 bin gün prim öderken, SSK'lılar yıla göre 5 bin ile 5 bin 900 günle, hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor.



TOPLU SÖZLEŞME VAR

SSK ve Bağ-Kur'lular oluşacak enflasyona göre zam alırken; memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Emekliler, bu durumun da değişmesini istiyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zamlarının belirleneceği bir sistem kurulması halinde emeklilere eşit zam imkanı geleceği belirtiliyor.