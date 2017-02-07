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na başvurular başlıyor

Büyükanne maaşına başvurular başlıyor
Torun bakan büyükannelere maaş projesi için geri sayım başladı. Proje için imzalar yarın atılacak. İmza töreninde, pilot uygulamanın yapılacağı iller ve nın detayları açıklanacak, ardından da başvurular alınacak.

7 BİN AİLEYE DESTEK
Pilot uygulamanın yapılacağı illerde yaşayıp şartları taşıyanlar, bu ay başvurularını yapabilecek. Bu başvurular incelenerek 7 bin aile belirlenecek. Mart ayında da uygulama başlayacak. Uygulama kapsamında torun bakan anneanne ya da babaanneler 1 yıl boyunca aylık 421 lira maaş alabilecek. Hem anne çalışma hayatından kopmayacak hem de büyükanne maaşı yoluyla aileye ek bir destek sağlanmış olacak. Edinilen bilgiye göre, uygulamada büyükannenin gelir durumuna bakılmayacak. Ancak annenin maaşının asgari ücretin 2 katını aşmaması gerekecek. Büyükanneye yaş şartı ve sağlık raporu gibi şartlar getirilmesi de gündemde bulunuyor.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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