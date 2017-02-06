Dolar ne kadar? İşte son durum

Dolar, geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan veri setinin tarım dışı istihdam hariç beklentileri karşılayamaması sonrası küresel piyasalarda değer kaybetti. Veri öncesi 3,75 seviyelerinde yatay seyir izleyen dolar/TL, verilerin açıklanmasından sonra yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerileyerek günü yüzde 1,08 değer kaybı ile 3,6979'dan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşünü devam ettirerek başlayan ve 3,6728'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 3,6760 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 değer kaybı ile 3,9570, sterlin/TL de yüzde 0,5 gerileyerek 4,5910'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın olası açıklama ve kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7500 seviyesinin direnç, 3,6400 ve 3,6000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.