Türk firması üretti! Sipariş yağıyor

Uşak 'ta yenilikçi bir deri ürünü elde etmek için araştırma yürüten firma, 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri üretti. Patent sürecinin ardından uluslararası fuarlarda görücüye çıkacak olan ürün, Fransa'da düzenlenecek bir defileyle dünyaya tanıtılacak.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) faaliyet gösteren firma, yenilikçi ürün geliştirmek amacıyla 2 yıl önce şeffaf deri üretimi projesine başladı. Mühendislerin yaklaşık 2 bin çeşit deri üzerinde yürüttüğü Ar-Ge çalışması başarıyla sonuçlandı ve 0,4 mm kalınlıkta değişik renklerde şeffaf deri üretildi.

Firmanın Üretim Müdürü Murat Taşar yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 yıldır deri üretimi yapan firmanın şeffaf deri ile sektöre modern bir ürün katmayı başardığını söyledi.İtalya'da bir firmanın da benzeri çalışma yürüttüğünü ancak patent sürecine ulaşan ilk ürünün kendi geliştirdikleri şeffaf deri olduğunu anlatan Taşar, bu ürünü geliştirirken yenilikçi tabaklama yöntemleri uyguladıklarını kaydetti.Deriyi daha dayanıklı hale getirmek için geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Taşar, "Büyükbaş ve küçükbaş deri tabaklama işi yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerle tabaklanan bir deri yaklaşık 20 değişik işlemden geçirilir, şeffaf deriyi ise 6-7 işlemle üretmeyi başardık. Yani çok daha ucuza mal ettik. Ancak şeffaf deriyi diğer ürünlerden yaklaşık 5 kat yüksek fiyatla pazarlayacağız. Bunun nedeni de Ar-Ge çalışmalarının maliyeti ve ürünün özel olması" dedi.Derinin konfeksiyonda kullanımının giderek azaldığını, bunun sektörde daralmaya neden olduğunu ifade eden Taşar, şeffaf derinin, deri tüketimini artırabileceğine inandıklarını dile getirdi.Bu ürünle uluslararası pazarlarda bir adım öne geçeceklerini söyleyen Taşar, şöyle konuştu:

"İtalya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden siparişler alıyoruz. Özellikle konfeksiyon ve çanta üretiminde kullanım alanı bulacağını düşündüğümüz şeffaf deriyi patent sürecinin ardından uluslararası fuarlarda tanıtmayı amaçlıyoruz. Daha çok şov amaçlı bir ürün. Fransa'da önemli bir modacı, kreasyonlarında kullanmak amacıyla şeffaf deri aldı. Şu an ismini açıklayamıyoruz ancak defile gerçekleştikten sonra bu ürünü tüm dünya tanıyacak."

Deri mühendisi Mehmet Can Sayar ise ürünün kullanım alanının hayal gücüne bağlı olarak gelişeceğini söyledi. Şeffaf deriyi naturel, kırmızı, yeşil, kahverengi, turuncu, sarı ve mavi renklerde 0.4 milimetre kalınlıkta ürettiklerini kaydeden Sayar, "Deriyi 1.5 milimetre kalınlığa kadar çıkartabiliyoruz. Ancak kullanılan boyanın tonu ve kalınlığı şeffaflığı etkiliyor, bu nedenle daha özel boyalarla çalışma yapıyoruz. Şeffaf derinin arkasına geçen bir insanın yüzü rahatlıkla görülüyor, biz değişik çalışmalarla kaliteyi artırmayı istiyoruz. Bu nedenle Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) desteğiyle özel bir laboratuvar kuruyoruz." diye konuştu.Firma olarak Çin, ABD, Güney Kore, Fransa, İtalya, Arnavutluk, Endonezya, Hindistan, Rusya gibi ülkelere ihracat yaptıklarını kaydeden Sayar, özellikle Uzakdoğu ülkelerinden şeffaf deriye yoğun ilgi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.