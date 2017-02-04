Tatile-düğüne indirim fırsatı

Gurbetçiye en az 1 haftalık Türkiye tatilinde otellerde yüzde 30-50 arası indirim olacak.
Uçakta da indirim uygulanacak. Buradaki oranlar önümüzdeki günlerde belirlenecek.
Ailesi ile birlikte komşularını da yanında getirenlere ekstra indirim yapılacak. Otellerin üzerinde durdukları formül, aileye ilk etapta uygulanacak yüzde 30-50 arası indirime ekstra olarak yüzde 25 daha indirim uygulanması yönünde.
Düğününü Türkiye'de yapmak isteyenlere ücretsiz 1 hafta balayı tatili imkanı da sunulacak.
Kampanyadan Türkiye'de faaliyette bulunan yaklaşık 50 bin yabancı sermayeli şirketin yurt dışında çalışan personeli de faydalanabilecek.
Barış ŞİMŞEK
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