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Gurbetçiler Türkiye’de yüzde 50’ye varan lerle ve yapacak. Ücretsiz balayı imkanı da olacak

Tatile-düğüne indirim fırsatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün startını verdiği 'Komşunu al gel' kampanyası kapsamında otelciler, acenteler ve havayolu şirketleri gurbetçilere sunacakları avantajlar üzerinde çalışmaya başladı. Yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk'ün ülkelerinde lerini, lerini yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde; düğünler için oteller yüzde 50'ye varan indirimler yapacak. Edinilen bilgiye göre; üzerinde çalışılan plan şöyle:
Gurbetçiye en az 1 haftalık Türkiye tatilinde otellerde yüzde 30-50 arası olacak.
Uçakta da indirim uygulanacak. Buradaki oranlar önümüzdeki günlerde belirlenecek.
Ailesi ile birlikte komşularını da yanında getirenlere ekstra indirim yapılacak. Otellerin üzerinde durdukları formül, aileye ilk etapta uygulanacak yüzde 30-50 arası indirime ekstra olarak yüzde 25 daha indirim uygulanması yönünde.
Düğününü Türkiye'de yapmak isteyenlere ücretsiz 1 hafta balayı tatili imkanı da sunulacak.
Kampanyadan Türkiye'de faaliyette bulunan yaklaşık 50 bin yabancı sermayeli şirketin yurt dışında çalışan personeli de faydalanabilecek.

Barış ŞİMŞEK
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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