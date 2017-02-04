İş arayana 100 bulana 550 TL

Devlet, yoksullara sosyal yardımlarla destek oluyor. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanlara iş bulmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu kapsamda sosyal yardımlar arasında 'istihdam yardımı' da yer alıyor. Buna göre; sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/ kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf vb giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kereolmak üzere 40 ile 100 liraarası yardım alabiliyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (AGİ hariç) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 548lira. İşe yerleşenlerin yardımları da kesilmiyor. Düzenli olarak işine devam edenlere eğitim, gıda, kömür yardımlarında öncelik veriliyor.
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