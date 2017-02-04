Dört dörtlük indirim

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Konut fiyatlarını aşağıya çekecek, satışları artıracak vergi düzenlemeleri yapıldı.
150 metrekareden büyük konutların KDV'sini yüzde 18'den 8'e indiren düzenleme Eylül'e kadar uzatıldı.
Maketten satışta noterde yapılan ön ödemeli satış sözleşmesinden alınan binde 9.48 damga vergisi sıfırlandı.
Müteahhit ile alıcı arasında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesindeki binde 9.48'lik vergi kaldırıldı.
Bir diğer düzenleme de 150 metrekarenin altındaki konutlar için yapıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu madde ile ilgili şöyle konuştu: "150 metrekarenin altındaki konutlarda arsanın emlak vergi değeri belli tutarları aşıyorsa vergi oranları yüzde 18. 2012'de bir düzenleme yapmıştık. Arsanın emlak vergi değeri 500 liranın üzerinde, bin lira altındaysa KDV yüzde 8, bin liranın üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Şimdi bu rakamları bin lira ve 2 bin liraya çekiyoruz. 1 Ocak 2017'den sonra alınacak yapı ruhsatları için geçerli olmak üzere vergi değeri bin liranın altında ise yüzde 1, bin-2 bin lira arasında ise yüzde 8, 2 bin lira üzerinde ise yüzde 18 KDV'ye tabi olacak."
VERGİ ARTIŞI YOK
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin, "Gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak" dedi. Ancak indirimlerden kaynaklı ekonomik hacimli artışın meydana geleceğini ve oradan bir miktar daha fazla vergi geliri elde edileceğini ifade eden Ağbal, "İnanıyorum ki bu satış hacimlerinde meydana gelecek artışlar neticesinde 1 milyarlık maliyet daha da aşağı tutarlarda kalacak" şeklinde konuştu. Ağbal, ayrıca, 2017'de hiçbir şekilde bir vergi artışı planlarının olmadığını vurguladı.
BEYAZ EŞYA UCUZLUYOR
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre; beyaz eşyada yüzde 6.7 olan ÖTV oranı, 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Vergisiz satılacak ürünler şöyle sıralandı: "Klima, buzdolabı, derin dondurucu, su ısıtıcısı, termosifon, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletleri."
MOBİLYALAR YENİLENECEK
Döner koltuk, sandalye, çekyat, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ile plastik maddeden yapılan mobilyalara uygulanan KDV oranı, 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak belirlendi. Sektör uzmanları, düzenlemenin mobilya fiyatlarını yüzde 10 düşüreceğini söyledi.
Gezinti gemileri, yat, kotra ve teknelerden alınan Özel Tüketim Vergisi sıfırlandı. Özel Tüketim Vergisi, bu ürünlerde süresiz olarak kaldırıldı.
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