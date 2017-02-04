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230 bin a faizsiz

230 bin esnafa faizsiz kredi
Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa süre içinde, başvuruda bulunan 230 bin kişiye daha si ödenmesine başlanacağını belirterek, "Gerekli şartları taşıyan tüm esnaf bu krediden yararlanacak" ifadesini kullandı. Palandöken, daha önce 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli KOSGEB kredilerinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, başvuru yapan 230 bin kişiye daha ödeneceğini bildirdi. Gerekli şartları taşıyan tüm esnafın bu kredilerden yararlanacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin liralık krediyi kullanabilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak. Sonraki dönemde 3'er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek. Bu kaynak esnafımıza nefes aldıracağı gibi, piyasaların da canlanmasını sağlayacaktır."
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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