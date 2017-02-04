230 bin esnafa faizsiz kredi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa süre içinde, başvuruda bulunan 230 bin kişiye daha KOSGEBkredisi ödenmesine başlanacağını belirterek, "Gerekli şartları taşıyan tüm esnaf bu krediden yararlanacak" ifadesini kullandı. Palandöken, daha önce 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli KOSGEB kredilerinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, başvuru yapan 230 binkişiye daha ödeneceğini bildirdi. Gerekli şartları taşıyan tüm esnafın bu kredilerden yararlanacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "230 bin esnaf, sıfırfaizli ve ilk yıl ödemesiz 50 binliralık krediyi kullanabilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak. Sonraki dönemde 3'er aylıkeşit taksitler halinde toplam 36ayda geri ödenecek. Bu kaynak esnafımıza nefes aldıracağı gibi, piyasaların da canlanmasını sağlayacaktır."
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